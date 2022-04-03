В Україні майже 40 діб триває повномасштабне вторгнення Росії. На карті – остання інформація про бойові дії на території нашої країни від британської розвідки на 3 квітня 2022 року.

Червоним кольором позначені території, тимчасово захоплені російськими військами, штрихуванням – райони ведення активних бойових дій, зірочками – міста, що зазнають ракетних ударів ворога.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dbGiy8uX2A ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/2Adv7pVYHP — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022

Велика Британія разом із союзниками засуджує навмисну війну РФ проти України та надає Києву економічну, гуманітарну та військову допомогу, а на Москву тисне санкціями.

Окрім того, Лондон разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Глава МЗС Ліз Трасс заявила 3 квітня, що шокована звірствами російських військових у Бучі та інших містах Україні, і підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду проти Росії.

Читайте: Карта бойових дій в Україні