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Факти / Україна

Окуповані території та де йдуть бої: британська розвідка показала карту України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Окуповані території та де йдуть бої: британська розвідка показала карту України

В Україні майже 40 діб триває повномасштабне вторгнення Росії. На карті – остання інформація про бойові дії на території нашої країни від британської розвідки на 3 квітня 2022 року.

Червоним кольором позначені території, тимчасово захоплені російськими військами, штрихуванням – райони ведення активних бойових дій, зірочками – міста, що зазнають ракетних ударів ворога.

Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2022

Фото: Міноборони Великої Британії

 

Велика Британія разом із союзниками засуджує навмисну війну РФ проти України та надає Києву економічну, гуманітарну та військову допомогу, а на Москву тисне санкціями.

Окрім того, Лондон разом з іншими партнерами допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Глава МЗС Ліз Трасс заявила 3 квітня, що шокована звірствами російських військових у Бучі та інших містах Україні, і підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду проти Росії.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

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Фото: Міноборони

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