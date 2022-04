В Україні майже 40 діб триває повномасштабне вторгнення Росії. На карті – остання інформація про бойові дії на території нашої країни від британської розвідки на 3 квітня 2022 року.

Червоним кольором позначені території, тимчасово захоплені російськими військами, штрихуванням – райони ведення активних бойових дій, зірочками – міста, що зазнають ракетних ударів ворога.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 April 2022

