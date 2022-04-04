У Маріуполі (Донецька область) через постійні жорстокі обстріли російських військ зруйновано 90% інфраструктури. В місті залишаються понад 100 тис. мирних мешканців, яких немає можливості евакуювати.

Про це розповів сьогодні під час брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що путінські війська знищують Маріуполь із всього наявного в них озброєння: гаубиць, систем залпового вогню Град, Смерч, Ураган, вогнеметів Буратіно. Ворог бомбив місто з літаків.

– Я сьогодні мушу констатувати, що 90% нашої інфраструктури вже знищено… Сьогодні продовжує працювати артилерія. До цього додалися ворожі кораблі, які з моря “працюють” сьогодні по місту Маріуполю, – заявив Бойченко.

Він уточнив, що 60% пошкодженої інфраструктури міста – це пряме влучанням артилерії або авіації РФ. При цьому 40% інфраструктури вже неможливо відновити.

Вадим Бойченко наголосив, що ситуація в Маріуполі залишається дуже складною, воно знаходиться за межею гуманітарної катастрофи.

– Ми знаходимося сьогодні за межею гуманітарної катастрофи. Місто без світла, без води, без їжі, без медикаментів вже більше місяця, – уточнив він.

Бойченко нагадав, що РФ блокує всі гуманітарні вантажі до міста, а також автобуси для евакуації мешканців (жоден так і не зміг доїхати до Маріуполя). При цьому російські воєнні злочинці знищили всі 150 міських комунальних автобусів, які планувалося використати для евакуації.

З 13 березня вдалося відкрити коридор для евакуації людей на приватних автомобілях до Бердянська. Маршрут працює, але з перебоями та без встановлення режиму тиші. Бойченко поінформував, що гуманітарним коридором між Бердянськом та Запоріжжям вже евакуйовано майже 90 тис. людей із Маріуполя.

Водночас у заблокованому Маріуполі досі перебувають приблизно 130 тис. людей.

– У місті сьогодні знаходиться понад 100 тис. населення, яке ми плануємо, але не можемо евакуювати… 130 тис. населення сьогодні знаходяться в Маріуполі, – зазначив Бойченко.

Він також розповів, що російські загарбники насильно депортують мешканців Маріуполя до РФ чи на тимчасово окуповані території Донбасу.

– Це дійсно депортація. Це примусовий виїзд з Маріуполя до так званої “ДНР” або до РФ. Я хочу навести приклад: коли вночі заходить чоловік зі зброєю і каже, що це евакуація, то люди, які сидять в бомбосховищі вже десь 20 діб, виходять, сідають в авто і кудись їдуть. А вранці вони бачать, що це не Україна, – заявив мер міста.

За словами Бойченка, згодом російські воєнні злочинці переправляють депортованих українців у глибинку РФ (наприклад, у Томськ чи Тамбов). Уже звідти люди телефонують і повідомляють про свою ситуацію.

За словами Бойченка, є випадки, коли люди з РФ зуміли виїхати до Грузії, а звідти добираються до України.

За попередньою оцінкою міської влади Маріуполя, на відновлення інфраструктури міста, яке страждає від бомбардувань російських загарбників, знадобиться майже $11,5 млрд.

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv

Фото: Полк Азов