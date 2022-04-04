Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 40 день війни
Вбили Вбили
161 дитину
Поранили Поранили
>264 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 417 дорослих
Факти / Світ

Військовий злочин РФ у Бучі буде визнаний світом як геноцид – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Техніка РФ на вулиці Бучі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, заявив, що дії російської армії у мирних містах Київської області є воєнним злочином.

Він висловив упевненість, що світова спільнота визнає це геноцидом українського народу.

– Це військовий злочин, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що сталося – ми знаємо тисячі людей, що були убиті і зазнали тортур, з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти – я думаю, що це і є геноцид, – підкреслив Зеленський під час поїздки до Бучі на Київщині.

Він висловив подяку журналістам іноземних видань, які приєдналися до цієї поїздки, і попросив їх показати світові все, що відбувалося у місті та що робили російські військові та РФ у мирній Україні.

Президент сказав, що впевнений, що всі військові злочинці, які причетні до вбивств та знущань над мирним населенням на окупованих РФ українських територіях, будуть притягнуті до відповідальності.

– Я думаю, ми з вами не можемо навіть розглядати можливість того, що чогось не вистачатиме цього разу Європі чи світу, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такий варіант, ми не дамо жодного відсотка щодо цього. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами зараз, це про життя та про те, що люди вбиті, замучені. Доказів мільйон, – наголосив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що всі історії, які відбувалися в Україні через Росію, будуть максимально публічними.

– Ми не робитимемо жодних пауз у тому, щоб знайти всіх злочинців. І ви знаєте, що це, в принципі, на користь, я вважаю, цивілізації – бо якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований, – зазначив глава держави.

Читайте
Ракетні удари по Одесі та Бучанська різанина: що відбувається на 40-ву добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка