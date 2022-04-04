Військовий злочин РФ у Бучі буде визнаний світом як геноцид – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, заявив, що дії російської армії у мирних містах Київської області є воєнним злочином.

Він висловив упевненість, що світова спільнота визнає це геноцидом українського народу.

– Це військовий злочин, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що сталося – ми знаємо тисячі людей, що були убиті і зазнали тортур, з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти – я думаю, що це і є геноцид, – підкреслив Зеленський під час поїздки до Бучі на Київщині.

Він висловив подяку журналістам іноземних видань, які приєдналися до цієї поїздки, і попросив їх показати світові все, що відбувалося у місті та що робили російські військові та РФ у мирній Україні.

Президент сказав, що впевнений, що всі військові злочинці, які причетні до вбивств та знущань над мирним населенням на окупованих РФ українських територіях, будуть притягнуті до відповідальності.

– Я думаю, ми з вами не можемо навіть розглядати можливість того, що чогось не вистачатиме цього разу Європі чи світу, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такий варіант, ми не дамо жодного відсотка щодо цього. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами зараз, це про життя та про те, що люди вбиті, замучені. Доказів мільйон, – наголосив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що всі історії, які відбувалися в Україні через Росію, будуть максимально публічними.