Співробітники Служби безпеки України протягом вихідних провели в Києві кілька масштабних спецоперацій, спрямованих на нейтралізацію російської агентури.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, в столиці вдалося припинити підривну діяльність агентів ворога.

Так, СБУ знешкодила групу інформаторів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. В Києві була виявлена “штаб-квартира” агентури РФ та затриманий її резидент – місцевий мешканець, завербований представниками терористичних формувань “Л/ДНР”.

Крім того, до складу цієї злочинної групи входили учасники однієї з громадських організацій проросійського спрямування.

– Ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки Збройних сил України та дислокацію блок-постів тероборони на Київщині. Також зловмисники поширювали через соцмережі заклики на підтримку окупантів, – зазначається в повідомленні.

За даними СБУ, російський куратор (співробітник спецслужб РФ) планував “евакуацію” інформаторів після виконання “завдань” з Києва на тимчасово окуповані території Донбасу.

У столиці України також викрили працівника однієї з лікарень, який агітував медичний персонал допомагати російським загарбникам (зокрема, передавати дані про дислокацію українських військових підрозділів). Вказана особа була завербована спецслужбами РФ.

– Куратори “гарантували” колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації, яку ворог планував створити у Києві, – уточнили в СБУ.

Крім того, в столичному регіоні вдалося припинити діяльність двох телекомунікаційних центрів, які діяли підпільно та розсилали деструктивні смс-повідомлення українським військовослужбовцям і представникам місцевої влади. Через ці центри було розіслано майже 3 тис. таких смс із погрозами, закликами до капітуляції та до співпраці з ворогом.

Нещодавно в Харкові вдалося викрити ворожу ботоферму, яка розсилала українським військовим та правоохоронцям повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік загарбників.

Крім того, СБУ ліквідувала мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію РФ. Були затримані 20 найманців Кремля у різних регіонах України.