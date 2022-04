За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Карта бойових дій в Україні Deep State на 8 квітня 2022

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Сині ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 08.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 8 квітня 2022 року

За даними Генштабу на ранок 8 квітня окупанти зосередили свої зусилля, щоб захопити Попасну, Нижнє, Новотошківське, Золоте, Борівське та Рубіжне, вони також намагаються встановити контроль у Маріуполі та продовжують блокувати Харків.

На Харківському напрямку для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню на Донбасі та у Харківській області.

За попередню добу українські військові знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, 7 квітня ворог обстрілював житлові райони Харкова. Не вдалось окупантам увійти до Новотошківського Луганської області. Також російські терористи обстріляли Градами Херсонську область. Люди самотужки намагалися залишити окуповані села. Найбільше гуманітарної допомоги та евакуації потребують жителі Бериславського району та сіл на кордоні з Миколаївською областю.

Втрати росіян в Україні станом на 7 квітня 2022 року

близько 18,9 тис. особового складу,

698 танків,

1 891 бойова броньована машина,

332 одиниці артилерійських систем,

108 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

150 літаків,

135 гелікоптерів,

1 358 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

111 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ