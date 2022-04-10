Російські війська, передислоковані з-під північних областей України, включаючи Київську, перебувають у поганому моральному стані і навряд чи зможуть забезпечити прорив на Сході України.

З такою оцінкою виступили аналітики вашингтонської дослідницької групи, які відстежують перебіг війни РФ проти України.

– Російські війська, які були відведені з районів навколо столиці України в рамках підготовки до повторного розгортання на сході, навряд чи зможуть забезпечити прорив Росії та стикаються з низьким моральним духом, – йдеться у повідомленні

Окрім захоплення міста Ізюм у Харківській області минулого тижня, російські війська більше “не досягли жодних територіальних успіхів” за останні кілька днів, хоча продовжують намагатися пов’язати своїх військових з окупованого Криму з бойовиками з “ЛДНР”, йдеться в доповіді Інституту вивчення війни.

Більшість солдатів у деяких російських підрозділах, виведених з війни, відмовляються повертатися на поле бою, наголошується в доповіді з посиланням на повідомлення українського Генерального штабу, зроблене в п’ятницю.

Крім того, військовослужбовці ЗС РФ, у яких закінчився термін контракту, змушені продовжувати воювати.

– Жодне з цих тверджень не може бути перевірене незалежно, але ці повідомлення повторюють нещодавні оцінки західних урядів та інші звіти щодо російських військових з початку війни, – зазначає New York Times.

У звіті інституту також йдеться, що українські війська продовжують чинити тиск на російські війська у двох обложених містах на півдні, Маріуполі та Херсоні, які були оточені з перших днів війни.

Міністерство оборони Великої Британії заявило 9 квітня, що російські військові все більше покладаються на удари з повітря після того, як зіткнулися з провалом наступальних операцій у всій Україні.

Аналітики відзначають, що російський ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня може стати провісником того, що може очікувати регіон, оскільки авіаудари продовжують відбуватися на сході та півдні України.

8 квітня голова Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російські війська планують розпочати наступ на Харків, після чого планують атакувати Маріуполь.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ 9 квітня повідомив, що основними зусиллями окупантів найближчим часом стануть Маріуполь та наступ у районі Ізюму.