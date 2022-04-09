Російська Федерація продовжує повномасштабну війну проти України, намагаючись отримати воєнні успіхи на різних напрямках вторгнення.

Про це 9 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військових, ворог продовжує проводити підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України, щоб потім встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

При цьому основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

– Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Водночас ворог, як і раніше, завдає ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

Напрямки воєнної активності:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова.

З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку, а також намагається наростити свої військові угрупування, підтягуючи особовий склад та техніку з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківщини, куди ворогом було перекинуто до двох батальйонних тактичних груп.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії.

– Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга, – повідомили у Генштабі.

При цьому російські війська намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області, але українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що ворог перегруповує війська перед наступом на Харків. Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційні сили РФ нездатні атакувати Харків.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ