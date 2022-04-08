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Факти / Україна / Суспільство

Україні готові передати ЗРК С-300: що відомо про цю зброю

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ППО С-300

Словаччина готова передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300 в обмін на гідну заміну.

— Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо… Наразі у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи, – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 березня під час зустрічі з главою Пентагона Ллойдом Остіном.

Вже наступного дня, 18 березня, пресслужба Міністерства оборони Нідерландів підтвердила, що офіційна Братислава отримає системи ППО Patriot від Німеччини та Нідерландів.

Системи Patriot встановлять у центральній Словаччині для захисту від ракетних загроз. Вони будуть працювати в країні до шести місяців із середини квітня.

Факти ICTV розповідають про ЗРК С-300 та що про них відомо.

Що таке С-300 та для чого він призначений?

С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва.

Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Ця система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Характеристики С-300

  • Велика дальність ураження, широкий діапазон висот і швидкостей, здатність вести одночасно 12 цілей.
  • Зенітно-ракетні комплекси С-300, об’єднані в угруповання засобів ППО, забезпечують безпеку від повітряного нападу площею в десятки тисяч квадратних кілометрів.
  • Ракетний комплекс може збивати літаки, крилаті і балістичні ракети на дистанціях від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 м або 27 км.

Система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.

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