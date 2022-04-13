У Запорізькій області окупанти вимагають “данину” від бізнесменів

У Мелітопольському та Бердянському районах Запорізької області окупанти вимагають від підприємців “данину” на користь так званої народної міліції.

– Незаконна окупаційна влада наказала бізнесменам віддавати частину своїх доходів в обмін на дозвіл працювати, – повідомляють в обласній військовій адміністрації з посиланням на інформацію від місцевих підприємців.

Крім того, зазначають в ОВА, щодня з’являється інформація про те, що окупанти викрадають людей із українською позицією, а серед місцевих знаходяться колаборанти, які допомагають впроваджувати терористичні методи війни.

– На щастя, українців, які готові вести партизанську війну й допомагати силам оборони Запорізького краю, більше. Так, від жителів села Лугове Василівської громади стало відомо, що російські військові, щоб замаскувати танки, прикопали їх посеред селища в балці. Тож тепер наші захисники точно знають, куди за найближчої нагоди цілити, щоби знищити окупантів, – додають в обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у Пологівському районі області 11 квітня п’ять із половиною годин тривав бій представників тероборони із загарбниками.

Окремі підрозділи запорізької бригади вийшли на визначені позиції та зайняли частину населеного пункту, який планували звільнити від окупантів.

Однак згодом підрозділам довелося організовано відійти, тому що росіяни підтягнули підкріплення, що в кілька разів перевищувало кількість українських воїнів та техніки.

– Та одна битва – це ще не вся війна, тож наші військові ще досягнуть своєї мети й виб’ють окупантів за межі краю, – запевняють у Запорізькій ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 49-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Depositphotos, Запорізька ОВА