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Факти / Світ

Трамп слідом за Байденом визнав дії російської армії в Україні геноцидом

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп, слідом за чинним главою Білого дому Джо Байденом, назвав дії російської армії в Україні геноцидом українського народу.

– Те, що зараз відбувається в Україні, – це геноцид. Люди ніколи раніше не бачили подібного, – заявив Трамп у телефонному коментарі Fox News, говорячи про звірства Російської Федерації в Україні.

Дональд Трамп також висловив думку, що Володимир Путін не став би починати агресію проти України, якби він залишався американським президентом.

Нагадаємо, днями Байден уперше визнав дії російських військ в Україні геноцидом.

Геноцидом російські дії проти України вважає прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він так не вважає, а також додав, що українці та росіяни – “брати”.

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