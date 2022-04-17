Кінцева мета Росії в Україні не змінилася. Так, президент РФ Володимир Путін прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування.

Про це йдеться у щоденній доповіді розвідки Великої Британії, яку опублікували у соціальних мережах Міністерства оборони.

– Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається колишньою. Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування, – зазначили у доповіді.

Також розвідка наголосила, що російські війська продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі до Харкова та Сєверодонецька для поновлення наступу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/x9XjnFUY7Y ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 17, 2022

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свою наступальну діяльність.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ готується до морської десантної операції та перевіряє боєготовність сил на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Так, до десантної операції готують підрозділи 810 та 155 окремих бригад морської піхоти.