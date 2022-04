Кінцева мета Росії в Україні не змінилася. Так, президент РФ Володимир Путін прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування.

Про це йдеться у щоденній доповіді розвідки Великої Британії, яку опублікували у соціальних мережах Міністерства оборони.

Також розвідка наголосила, що російські війська продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі до Харкова та Сєверодонецька для поновлення наступу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/x9XjnFUY7Y

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/81fxQPbOye

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 17, 2022