Конечная цель России в Украине не изменилась. Так, президент РФ Владимир Путин стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

Об этом говорится в ежедневном докладе разведки Великобритании, который был опубликован в социальных сетях Министерства обороны.

Также разведка подчеркнула, что российские войска продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси в Харькове и Северодонецке для возобновления наступления.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 April 2022

