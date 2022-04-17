Конечная цель России в Украине не изменилась. Так, президент РФ Владимир Путин стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство.

Об этом говорится в ежедневном докладе разведки Великобритании, который был опубликован в социальных сетях Министерства обороны.

— Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство, — отметили в докладе.

Также разведка подчеркнула, что российские войска продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси в Харькове и Северодонецке для возобновления наступления.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/x9XjnFUY7Y ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 17, 2022

Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою активную деятельность.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ готовится к морской десантной операции и проверяет боеготовность сил на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Так, к десантной операции готовят подразделения 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты.