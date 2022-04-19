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Факти / Україна

Організуйте зелений коридор і захистіть мирних: полк Азов звернувся до світових лідерів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Організуйте зелений коридор і захистіть мирних: полк Азов звернувся до світових лідерів

Мешканцям Маріуполя необхідно покинути місто через безпечні зелені коридори, які можуть забезпечити лідери цивілізованого світу.

Про це 18 квітня у своєму зверненні до світових політиків заявив командир полку Азов Денис Прокопенко.

Звернення полку Азов

Я – командир полку “Азов” Денис Прокопенко. Я звертаюся до лідерів світу.

Прямо зараз в Маріуполі, на сталеливарному заводі Азовсталь ховаються сотні мирних жителів. Серед них-люди різного віку, жінки, діти, сім’ї захисників Маріуполя. Вони ховаються в підвалах і бункерах від “руського міра”.

Вони знайшли свій єдиний доступний притулок поруч з українськими солдатами, які все ще захищають місто від російських окупантів.

Російські окупаційні сили та їхня довірена особа з “ЛНР/ДНР” знають це, вони знають про мирних жителів, і вони охоче ведуть вогонь по заводу. Вони використовують бомби вільного падіння, ракети, бомби, що руйнують бункери, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових нападів.

Міський театр, пологовий будинок, школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки були зруйновані тими, хто зараз забезпечує евакуацію і безпеку мирних жителів. Це одні й ті ж люди. І ніхто не вірить цим ублюдкам.

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Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний зелений коридор, забезпечити його безпеку і забезпечити негайну евакуацію і захист мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих солдатів, поховати їх із почестями.

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