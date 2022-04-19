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Факти / Надзвичайні події

Росіяни показали відео, як скидають надважкі бомби на Азовсталь

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Росіяни показали відео, як скидають надважкі бомби на Азовсталь

Російські телеканали показали відео того, як на Азовсталь у Маріуполі скидають надважкі бомби.

Ролик знято з дрона, а на ньому видно, як внаслідок удару димиться одна зі споруд на території Азовсталі.

На цьому підприємстві притулок знайшли багато жінок, дітей та людей похилого віку, в яких не залишилося більше житла. Загалом в укриттях Азовсталі перебуває близько 1 тис. маріупольців.

Найбільш цинічно те, що російські ЗМІ у такий спосіб вихваляються. Росіяни вихваляються вбивствами українців – що це, як не геноцид?

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