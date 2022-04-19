Російські телеканали показали відео того, як на Азовсталь у Маріуполі скидають надважкі бомби.

Ролик знято з дрона, а на ньому видно, як внаслідок удару димиться одна зі споруд на території Азовсталі.

На цьому підприємстві притулок знайшли багато жінок, дітей та людей похилого віку, в яких не залишилося більше житла. Загалом в укриттях Азовсталі перебуває близько 1 тис. маріупольців.

Найбільш цинічно те, що російські ЗМІ у такий спосіб вихваляються. Росіяни вихваляються вбивствами українців – що це, як не геноцид?