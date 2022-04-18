Біля села Стоянка Київської області відкрили відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Це значно спростило рух Житомирською трасою з Києва до Житомира.

За словами керівника Державної спеціальної служби транспорту Богдана Бондара, через тимчасову переправу вже фіксують активний рух. Він зауважив, що головне завдання цієї переправи – забезпечити проїзд для легкових автомобілів.

Рух між Києвом і Житомиром розблоковано: біля Стоянки відкрили тимчасовий міст / 3 фотографии

Тому великогабаритний транспорт поки що скеровуватимуть на інші незруйновані переправи, наприклад у напрямку Білогородки. Щоби не пропускати фури, поліція їх перевірятиме. Вантажівки, вагою понад 10 тонн через переправу у Стоянці проїхати не зможуть.

Тим часом відповідні служби продовжують розбирати завали зруйнованого мосту. В Укравтодорі говорять, що на це знадобиться ще приблизно два місяці. Також дорожники працюють над відновленням інших мостів.

За словами керівника Служби автомобільних доріг у Київській області Руслана Ничіка, всього було зруйновано близько 20 мостів. Станом на сьогодні дорожні служби працюють вже на 12 мостах. Тому протягом найближчих двох тижнів планують завершити всі тимчасові переправи.

Нагадаємо, міст поблизу Стоянки підірвали на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоби перешкодити наступу російських військ.

Фото: Факти ICTV