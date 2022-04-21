86-річний архітектор Норман Фостер проєктував вежу Мері-Екс у Лондоні, яку британці через незвичну форму і зеленуватий колір називають огірком, створив банк HSBC у Гонконгу – на момент відкриття – найдорожчий у світі, побудував віадук Мійо у Франції, а також працював над дизайном штаб-квартири Apple – Apple Park в Каліфорнії.

Нині автор, роботи якого є по всьому світу, разом зі своєю командою відновлюватиме розбомблений російськими військами Харків. За майже два місяці повномасштабної війни в місті знищено чверть житлових будинків, зруйновані школи, дитячі садки, лікарні, чимало історичних пам’яток вже не відновити. Архітектор провів онлайн-зустріч із харківським міським головою Ігорем Тереховим і представив своє попереднє бачення відродження міста.

– Я перед нашим засіданням створив перший проєкт – маніфест міста. Це лише первинний проєкт цього маніфесту, наголошую! – каже британський архітектор Норман Фостер.

Відомий своєю пристрастю до стилю хайтек, архітектор хоче зберегти й історичну спадщину міста, поєднати культуру й промисловість.

– Ми розуміємо, що ми зосереджуємо увагу на центрі міста, на сіті-центрі, але, безумовно, необхідно зайнятися спадщиною минулого. Я розумію, що ваше місто є дуже красивою комбінацією культури та промисловості. Ми, безумовно, повинні розуміти, що нам цей спадок необхідно зберегти та відтворити, поєднуючи це з новими елементами архітектури, – додає майстер.

Норман Фостер згадав, як під час Другої світової війни створювався генплан Лондона, нині Харків переживає схожі часи.

– Нам необхідно створювати ідеальне місто майбутнього й план його життя – це все лежить перед нами. Генеральний план Лондона, як і раніше, діє, до речі, він оновлювався під час пандемії, а створювався в 1943 році, у ці темні роки, у темний час Другої Світової війни! І я читаю маніфест, він створює впевненість у майбутньому для наступних поколінь. І я вважаю, що це дуже символічно, що наша розмова відбувається саме зараз, саме сьогодні, – каже Фостер.

Британський архітектор вважає, що до відродження Харкова, крім його команди, треба залучити й кращі таланти України:

– Мені хотілося б зібрати найкращі сили у сфері планування, інженерії, дизайну для того, щоб ці сили, об’єднавшись, працювали над відродженням міста в дусі об’єднання, планетарного знання та залучити до цього найкращі таланти та наукові знання в Україні.

Норман Фостер додав, що його план, вочевидь, буде змінюватися, в залежності від побажань харків’ян і саме міського голови Ігоря Терехова.

– Я бачив, пане Фостере, ваші роботи і дуже хотілося б ось цей стиль новий, прогресивний хайтек, щоб у нас був присутній у сіті-центрі, і дуже хочеться, щоби у нас був створений такий сіті-центр, який би був однією з родзинок Європи. Харків – улюблене місто для наших IT-шників, IT-технологій, які дуже активно працюють у Харкові. Крім того, ми хочемо створити індустріальні парки, щоб перезапустити економіку міста та економіку всієї України, особливо її східної частини, – говорить Ігор Терехов.

У місті має бути комфортно працювати й жити, вважає міський голова. За майже два місяці війни ворог знищив близько двох тисяч житлових будинків, дитячі садки, школи, лікарні, більшість з них неможливо відремонтувати.

– Російська агресія нещадно знищує Харків і нам доведеться починати з нуля і створити місто практично заново. Сьогодні знищено дуже багато адміністративних будівель, крім того знищуються житлові мікрорайони, частина з них майже повністю знищені – Рогань, П’ятихатки, Північна Салтівка. Величезного бомбардування зазнали й центральні житлові райони, тому після закінчення війни нам потрібно буде відбудовувати фактично повністю місто Харків, – наголошує Теерехов.

Житлові мікрорайони мають відповідати останнім вимогам з енергоефективності та безпеки.

– З 8 тисяч будинків, які є у місті, вже більше ніж 25% зруйновано та не підлягає відновленню. Тому потрібно перезапустити архітектуру саме житлових мікрорайонів, це мають бути житлові мікрорайони з розвиненою інфраструктурою і з зонами для відпочинку, і соціальними об’єктами, такими як лікарні, поліклініки, школи та дитячі садки. Я хочу щоб ми велику увагу приділили дизайн- проєкту, щоб мікрорайони відрізнялися один від одного і вони були виконані за останніми архітектурними розробками та відповідали новітнім технологіям з енергозбереження та надання послуг, таких як теплопостачання, водопостачання і, звичайно ж, усі будинки, садки та школи повинні бути оснащені бомбосховищем, а в житлових мікрорайонах, житлових будинках повинні з’являтися підземні паркінги, які мали б подвійне призначення, які б працювали як паркінги і як система захисту у разі непередбачених ситуацій, – додав мер Харкова.

Дороги мають бути велодоріжками, Терехов хоче й кілька багаторівневих розв’язок. А також в міській раді хочуть, щоби в Харкові, як і до війни, було чимало зон відпочинку та парків.