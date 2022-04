Попри зростання військової активності, російські сили не досягли значних успіхів за останні 24 години. Збройні сили України проводять контратаки та продовжують стримувати окупантів.

Про це у своєму зведенні повідомляє британська розвідка.

Російські військові не встановили контроль у жодній з областей – їм так само перешкоджають українські повітряні та морські сили оборони.

Попри заявлене Кремлем завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби окупантів захопити місто. Це ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022

Related video

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9HFqZQlmbe

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 23, 2022