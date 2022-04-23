Попри зростання військової активності, російські сили не досягли значних успіхів за останні 24 години. Збройні сили України проводять контратаки та продовжують стримувати окупантів.

Про це у своєму зведенні повідомляє британська розвідка.

Російські військові не встановили контроль у жодній з областей – їм так само перешкоджають українські повітряні та морські сили оборони.

Попри заявлене Кремлем завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби окупантів захопити місто. Це ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dYZnTBfSNG Related video ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9HFqZQlmbe — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 23, 2022

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія завершує перегрупування своїх військ та перекидає їх з Білорусі на схід України. Паралельно ворог намагається знайти вразливі місця української армії для широкомасштабного наступу.

У Міноборони вважають, що найбільша активність російських військ спостерігається у напрямку Ізюма, Барвінкового, вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького району, поблизу Маріуполя та на відрізку дороги Запоріжжя-Донецьк.

Фото: штаб ООС