До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгин LIVE. За його словами, зараз Блінкен та Остін вже у столиці та розмовляють із президентом України Володимиром Зеленським.

– Сьогодні (24 квітня, – Ред.) американці в Києві. Просто зараз. Розмовляють з президентом (Володимиром Зеленським, – Ред.), – зазачив Арестович.

Також радник голови ОП припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя. Так, вони можуть запропонувати щось змінити або ж показати наслідки, якщо не буде відповідного рішення.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до Києва 24 квітня з візитом мають прибути державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Під час візиту американська делегація мала обговорювати зокрема постачання зброї Україні.

Водночас Державний департамент США і Пентагон до останнього офіційно не підтверджували візиту Блінкена та Остіна в Україну.

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