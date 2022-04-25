Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Держсекретар США і голова Пентагону приїхали в Київ – Арестович

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Держсекретар США і голова Пентагону приїхали в Київ – Арестович

До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгин LIVE. За його словами, зараз Блінкен та Остін вже у столиці та розмовляють із президентом України Володимиром Зеленським.

– Сьогодні (24 квітня, – Ред.) американці в Києві. Просто зараз. Розмовляють з президентом (Володимиром Зеленським, – Ред.), – зазачив Арестович.

Також радник голови ОП припустив, що Блінкен і Остін можуть допомогти вирішити питання деблокади Маріуполя. Так, вони можуть запропонувати щось змінити або ж показати наслідки, якщо не буде відповідного рішення.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до Києва 24 квітня з візитом мають прибути державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Під час візиту американська делегація мала обговорювати зокрема постачання зброї Україні.

Водночас Державний департамент США і Пентагон до останнього офіційно не підтверджували візиту Блінкена та Остіна в Україну.

Related video
Читайте
США відмовились коментувати заяву Зеленського про візит до України Блінкена та Остіна

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка