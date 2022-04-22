У тимчасово окупованому військами РФ місті Каховка (Херсонська область) російські загарбники облаштували катівню. Там вони знущаються над заручниками, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її даними, катівню рашисти облаштували в приміщенні поліції.

Вони затримують на вулицях Каховки як активістів та учасників АТО/ООС, так і чоловіків, які не виходили на мітинги проти російської окупації та не мають відношення до військової служби.

Для затримань російські загарбники використовують формальні та надумані приводи: наприклад, “порушення правопорядку” чи “порушення комендантської години”.

За інформацією Денісової, біля відділку поліції, де утримують заручників, спостерігається постійна черга їхніх родичів. Вони намагаються дізнатися хоч якусь інформацію про долю затриманих чоловіків, передати продукти харчування та речі.

– Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебувають понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримується там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС, – зазначила Денісова.

Вона наголосила, що такі дії країни-агресора РФ є воєнним злочином та злочином проти людяності (згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду), порушенням статей Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також порушенням Європейської конвенції з прав людини.

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У зв’язку з цим Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти цих воєнних злочинів.

Варто зазначити, що мешканці міста Каховка виходили на мирні мітинги проти російської окупації. Під час одного з них, який відбувся 3 квітня, російські загарбники розігнали людей, відкривши вогонь.