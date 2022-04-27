На ранок 63-ї доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ворожі війська продовжують наступ у Східній операційній зоні з метою захопити Донецьку та Луганську області та встановити сухопутний коридор в окупований Крим. За даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 27.04.2022

На Слобожанському напрямку російські терористи продовжують завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

На Ізюмському напрямку частини підрозділів Західного та Східного військових округів та повітряно-десантних військ проводять наступ у напрямку Барвінкового. Російські війська зайняли північно-східну околицю населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяли під контроль населений пункт Заводи.

Майже на всій лінії зіткнення ворожі підрозділи ведуть активні дії на Донецькому напрямку. Основні зусилля окупанти зосередили на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках, щоб взяти під повний контроль Попасну, Рубіжне та розвинути наступ на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

Related video

На Лиманському напрямку росіяни встановили контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснювали штурмові дії у районі Ямпіля. На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над Новотошківським, ведуть наступ у напрямку Нижнього та Оріхового. Терористи здійснюють масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу Азовсталь у Маріуполі.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосередив зусилля, щоб утримати раніше зайнятті позиції. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення.

На Донбасі за минулу добу ЗСУ відбили дев’ять атак ворога, знищили дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шістнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

Нагадаємо, 26 квітня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. У річницю Чорнобильської катастрофи ворожі ракети пролетіли у небезпечній близькості до Запорізької АЕС.

Також напередодні російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. За даними міськради, є ураження мосту через Дністровський лиман.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW, Ministry of Defence