Упродовж 63-ї доби повномасштабної війни в Луганській області загинули чотири людини.

У Гірському обстріл ворога вбив 58-річного чоловіка, у Сєвєродонецьку – 85-річну жінку. Ще два чоловіки загинули в Новодружеську та Лисичанську.

Ще чотири жителя області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом 27 квітня російська армія завдала 29 ударів по оселях мирних людей із авіації, систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометної зброї, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ. Чотири рази під тривалим вогнем перебувала Гірська громада.

Зранку 28 квітня стало відомо, що після ворожого обстрілу в Попасній зруйновано 10 будинків.

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Про наслідки обстрілу Лисичанська стане зрозуміло після розібрання завалів.

Нині, за словами очільника обласної військової адміністрації, 99% ворожих снарядів вражають житлові квартали Лисичанська.

Найбільше страждають міжквартальний простір, житлові будинки, ринки та магазини.

Станом на 28 квітня російські загарбники намагаються здійснити прорив з боку Рубіжного, Попасної та переходять у наступ у напрямку Оріхового та Нижнього.

– Поки що окупанти не можуть протиснути оборону. Оріхове та Нижнє – це невеличкі населені пункти, там зачепитись надовго немає де. Поясню ситуацію на прикладі такого ж невеликого населеного пункту Золоте. Там ворог вже два місяці намагається прорватись, але нічого у нього не виходить, – повідомив в ефірі марафону національних телеканалів Сергій Гайдай.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай