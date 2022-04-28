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Факти / Україна

Двоє загиблих, семеро поранених: наслідки артобстрілу Харківщини 28 квітня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Харківщина обстріли

28 квітня внаслідок обстрілу російською артилерією населених пунктів Харківської області пошкоджено 45 будинків. За всіма фактами порушення законів та звичаїв війни прокуратура відкрила кримінальні провадження – ч. 1 та ч. 2  ст. 438 КК України.

За даними слідчих, вранці 28 квітня, близько 6.00 російські військові обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Ворожа артилерія пошкодила тут 15 житлових будинків.

Того ж дня, близько 10.00, окупанти завдали удару по селищу Покотилівка Харківського району, тобто по околицях обласного центру.

На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків, ще сімох мирних мешканців госпіталізували з пораненнями.

У селищі снарядами пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

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Сьогодні російські агресори також завдали ударів по одному зі східних районів Харкова.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще двох поранено.

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Фото: Офіс генпрокурора

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