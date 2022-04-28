Двоє загиблих, семеро поранених: наслідки артобстрілу Харківщини 28 квітня

28 квітня внаслідок обстрілу російською артилерією населених пунктів Харківської області пошкоджено 45 будинків. За всіма фактами порушення законів та звичаїв війни прокуратура відкрила кримінальні провадження – ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України.

За даними слідчих, вранці 28 квітня, близько 6.00 російські військові обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Ворожа артилерія пошкодила тут 15 житлових будинків.

Того ж дня, близько 10.00, окупанти завдали удару по селищу Покотилівка Харківського району, тобто по околицях обласного центру.

На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків, ще сімох мирних мешканців госпіталізували з пораненнями.

У селищі снарядами пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

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Сьогодні російські агресори також завдали ударів по одному зі східних районів Харкова.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще двох поранено.