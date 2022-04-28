У російських військах офіцери почали розстрілювати своїх солдат, намагаючись змусити їх йти в наступ на Україну.

Про це свідчить переписка та аудіоперехоплення, які оприлюднила Служба безпеки України.

Йдеться про переписку командира полку російських загарбників, який воює під Ізюмом (Харківська область).

– Мої теж стали дуже боятися. Всі втомилися. Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І без толку, – поскаржився під час листування окупант.

Як зазначили в СБУ, цей російський загарбник також полюбляє записувати голосові повідомлення. В них він детально розповідає про деморалізованість у військах РФ, як його дістала війна і про невдоволення “новим поповненням” армії.

Він зізнається, що панічні настрої спостерігаються і серед російських офіцерів.

– Тут у всіх уже апатія, вже всі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 людей у кращому випадку. Офіцери вже в паніці, хочуть, щоб усе закінчилося… На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей… серед них багато боягузів, панікерів, з ними проблема, – розповідає окупант-офіцер про солдатів армії РФ, яких сам і розстрілює.

Судячи із записів, російський загарбник, який не відзначається високими моральними та сімейними цінностями, і сам не проти повернутися додому.

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Нещодавно СБУ оприлюднила аудіоперехоплення, яке свідчить про те, що керівництво Росії всіляко заохочує своїх солдатів до вчинення звірств проти українців. Серед іншого, в РФ вручають загарбникам медалі за розстріл мирних людей в Україні.

Крім того, в СБУ з’ясували, що російська ФСБ долучилася до масового мародерства на території України. Так, співробітники ФСБ почали “кришувати” російських солдат-мародерів та відбирати в них вкрадене в українців майно.