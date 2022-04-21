Керівництво країни-агресора Росії всіляко заохочує своїх солдатів до вчинення звірств проти українців. У РФ, зокрема, вручають загарбникам медалі за розстріл мирних громадян України.

Про це свідчить аудіоперехоплення розмови двох родичів-окупантів, оприлюднене Службою безпеки України.

Під час цієї розмови російські загарбники вихвалялися своїми злочинами під час повномасштабних військових дій в Україні.

Серед іншого, вони обговорювали холоднокровний розстріл 25 мирних людей. У цьому контексті один із них повідомив, що його нагородили медаллю.

– Привезли ось зараз, медаллю нагородили. Медаль дали… Тут у нас було 25 цивільних, вони виїжджали автобусом. Вбили, – заявив російський загарбник.

А інший окупант у відповідь вихвалявся своїми планами зґвалтувати українку, і цинічно назвав це “побаченням”. Він розповів, що дівчина знаходиться в полоні зв’язана.

Варто зазначити, що це не перше перехоплення розмов, яке доводить, що російські загарбники отримують накази вбивати мирних українців. Раніше СБУ вже публікувала докази, що військові злочинці з РФ отримують команди розстрілювати цивільне населення.

Під час однієї з перехоплених розмов загарбник розповідав про вбивства українських жінок. А під час іншої російський окупант розповідав матері про вбивства мирного населення в Україні (зокрема й дітей).