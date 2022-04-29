Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вдасться до негайних кроків, щоб найближчим часом згорнути роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Як поінформували в пресслужбі ОБСЄ, таке оголошення зробили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

Зазначається, що це рішення стало наслідком відсутності консенсусу щодо продовження мандату місії на засіданні Постійної ради ОБСЄ 31 березня 2022 року.

Як поінформував Збігнєв Рау, країна-агресор Росія фактично заблокувала роботу місії ОБСЄ в Україні.

– Це нелегке рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії. Однак позиція Росії не залишила нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття місії, – наголосив Рау.

Він нагадав, що місія ОБСЄ в Україні відіграла важливу роль у наданні об’єктивної інформації, сприянні припиненню вогню та роботі над послабленням наслідків збройного конфлікту для цивільного населення.

Збігнєв Рау запевнив, що ОБСЄ продовжуватиме діяльність в Україні згідно з наявними зобов’язаннями.

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– Польське головування продовжить співпрацювати з державами-учасницями для вивчення альтернативи щодо майбутньої ролі ОБСЄ в Україні, – уточнив він.

Генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід, своєю чергою, зазначила, що місія відігравала важливу роль в Україні впродовж восьми років, надаючи об’єктивну інформацію про події на місцях, а також сприяючи діалогу сторін.

За її словами, ОБСЄ негайно розпочне оперативні, адміністративні та фінансові кроки для закриття місії в Україні. Безпека членів місії при цьому залишатиметься пріоритетом.

OSCE Chairman-in-Office, FM @RauZbigniew and OSCE Secretary General @HelgaSchmid_SG have today announced that the @OSCE would take immediate steps to implement the closure of the @OSCE_SMM.#OSCE2022POL More➡️https://t.co/9IXfavO8t1 pic.twitter.com/zEQCaZiMis — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) April 28, 2022

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року після звернення українського уряду та консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. Це була неозброєна цивільна місія, яка працювала цілодобово протягом семи днів на тиждень. Її основні завдання полягали в неупередженому, об’єктивному спостереженні та звітуванні про ситуацію в Україні, а також у сприянні діалогу між сторонами збройного конфлікту.

Термін дії мандату місії ОБСЄ закінчився 31 березня 2022 року.

Варто зазначити, що 13 квітня експерти ОБСЄ оприлюднили доповідь щодо війни в Україні. Вони офіційно визнали обстріл пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі воєнними злочинами, вчиненими Росією.

А 23 квітня стало відомо, що російські загарбники викрали в окупованих РФ Донецьку та Луганську кількох членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.