Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вдасться до негайних кроків, щоб найближчим часом згорнути роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Як поінформували в пресслужбі ОБСЄ, таке оголошення зробили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

Зазначається, що це рішення стало наслідком відсутності консенсусу щодо продовження мандату місії на засіданні Постійної ради ОБСЄ 31 березня 2022 року.

Як поінформував Збігнєв Рау, країна-агресор Росія фактично заблокувала роботу місії ОБСЄ в Україні.

Він нагадав, що місія ОБСЄ в Україні відіграла важливу роль у наданні об’єктивної інформації, сприянні припиненню вогню та роботі над послабленням наслідків збройного конфлікту для цивільного населення.

Збігнєв Рау запевнив, що ОБСЄ продовжуватиме діяльність в Україні згідно з наявними зобов’язаннями.

Генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід, своєю чергою, зазначила, що місія відігравала важливу роль в Україні впродовж восьми років, надаючи об’єктивну інформацію про події на місцях, а також сприяючи діалогу сторін.

За її словами, ОБСЄ негайно розпочне оперативні, адміністративні та фінансові кроки для закриття місії в Україні. Безпека членів місії при цьому залишатиметься пріоритетом.

OSCE Chairman-in-Office, FM @RauZbigniew and OSCE Secretary General @HelgaSchmid_SG have today announced that the @OSCE would take immediate steps to implement the closure of the @OSCE_SMM.#OSCE2022POL

More➡️https://t.co/9IXfavO8t1 pic.twitter.com/zEQCaZiMis

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) April 28, 2022