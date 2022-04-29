Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

Подоляк пояснив, чому переговори Зеленського і Путіна сьогодні не на часі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський Путін

Переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна саме сьогодні все ж таки не на часі.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що Україна на цих переговорах хоче мати дуже потужну юридичну позицію. Але її ще потрібно підготувати.

– Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як має себе поводити лідер дійсно глобального плану. І він повинен мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати, – пояснив Подоляк.

В Офісі президента також наголосили, що хочуть бачити на цих переговорах дуже потужні позиції України.

27 квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що з його ініціативи переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудуться найближчими днями.

Але пізніше Михайло Подоляк повідомив, що час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним та її контекст поки що не визначені.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Радіо Свобода

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка