Переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна саме сьогодні все ж таки не на часі.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що Україна на цих переговорах хоче мати дуже потужну юридичну позицію. Але її ще потрібно підготувати.

– Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як має себе поводити лідер дійсно глобального плану. І він повинен мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати, – пояснив Подоляк.

В Офісі президента також наголосили, що хочуть бачити на цих переговорах дуже потужні позиції України.

27 квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган сподівається, що з його ініціативи переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудуться найближчими днями.

Але пізніше Михайло Подоляк повідомив, що час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним та її контекст поки що не визначені.