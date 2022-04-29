За минулу добу російські окупанти 16 разів обстріляли з артилерії Харків. Ще два удари загарбники завдали реактивними системами залпового вогню, а також завдали одного ракетного удару.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні об’єкти у районах ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602 мікрорайон), Північна Салтівка.

Артилерійських, мінометних і танкових ударів завдавали також по Кулиничах, Хролах, Котлярах, Покотилівці. Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.

За словами Олега Синєгубова, за добу в місті та області внаслідок обстрілів загинули п’ять мирних жителів, 11 – дістали поранення.

Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч ворог не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку. Також Олег Синєгубов додав, що наші Збройні сили збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Російська Федерація, триває вже 65-ту добу.

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За даними Генштабу ЗСУ, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші воїни відбили дев’ять атак ворога, знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Олег Синєгубов