Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Російська Федерація, триває вже 65-ту добу.

За даними Генштабу ЗСУ, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші воїни відбили дев’ять атак ворога, знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно показують ситуацію в містах України.

За даними Інституту вивчення війни (Institute for the study of war), російські стратегічні бомбардувальники завдали удару по українському польовому шпиталю на металургійному заводі Азовсталь.

Російські атаки на південний захід від Ізюма націлені на те, щоб обійти українську оборону з флангу на шляху до Слов’янська, і за останні 24 години вони досягли тактичних успіхів.

ЗС РФ продовжували наземні атаки та обстріли вздовж усієї лінії зіткнення на сході, але не досягли значних успіхів.

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

Червоні ділянки – захоплені російськими військами.

– захоплені російськими військами. Зелені ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Також доступна карта бойових дій liveuamap.com.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

– останні події Сірі крапки – більш ранні

Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки – наземні операції

Іконка – повітряні удари

За минулу добу наші військові збили 15 повітряних цілей ворога: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ