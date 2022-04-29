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Факти / Україна

В окупованому Новоайдарі знайшли вбитим колаборанта Шароградського – ГУР

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Крим

У тимчасово окупованому селищі міського типу Новоайдар (Луганська область) 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський.

Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Павло Шароградський до початку повномасштабного російського вторгнення був “професійним громадським діячем”. Певний час обіймав посаду директора комунальної установи Новоайдарський селищний центр Спорт для всіх та засновника громадської організації Новоайдарська січ.

Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину. Після окупації Новоайдару він запропонував окупантам свої послуги: надавав інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

Павла Шароградського викрали з приміщення Щастинської райдержадміністрації, де він брав участь у так званій нараді з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ. Щодо Павла Шароградського було порушено кримінальну справу про державну зраду.

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Фото: Dreamstime

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