У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли про Привида Києва і загиблого героя Тарабалку

Інформація про загибель Привида Києва, опублікована британським виданням The Times, не відповідає дійсності.

Про це 30 квітня повідомили у прес-службі Командування Повітряних сил ЗС України.

Військові уточнили, що конкретної особистості під псевдонімом Привид Києва не існує: британські журналісти мали на увазі героя України, майора Степана Тарабалку, який, на жаль, загинув у повітряному бою з окупантами 13 березня.

– У черговий раз просимо не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни та перевіряти джерела інформації. Степан Тарабалка не “Привид Києва” і він не збив 40 літаків. Він героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів, – йдеться в повідомленні.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ також підтвердили, що Привид Києва – це збірний персонаж усіх тих пілотів, які захищають українське небо. Вони уточнили, що це – бійці 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці.

Вперше інформація про Привида Києва з’явилася у медіа ще в лютому. Тоді йшлося про українського льотчика, який на МіГ-29 лише за перші 30 годин повномасштабного вторгнення РФ в боях за Київ нібито збив одразу шість російських літаків.

Водночас офіційного підтвердження ЗСУ щодо постаті Привида Києва не з’являлося.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗС України