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Факти / Україна

У Генштабі ЗСУ працював російський шпигун, його вже затримали – Арестович

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Генштабі ЗСУ працював російський шпигун, його вже затримали – Арестович

Служба безпеки України викрила російського агента, який працював у Генеральному штабі ЗСУ.

Про це ввечері 1 травня заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Особу затриманого наразі не розголошують: відомо, що СБУ затримала одразу декілька шпигунів РФ, однак лише він один працював у Генштабі ЗСУ.

– СБУ “бере” російських шпигунів. Один із цих шпигунів – співробітник ГУ Генштабу ЗСУ. У них було завдання збити пасажирський літак на території Росії або Білорусі, звинуватити в цьому українську сторону, – уточнив Арестович.

Радник керівника ОП також додав, що агенти РФ планували зробити це за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) українського виробництва.

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