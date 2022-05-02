У Генштабі ЗСУ працював російський шпигун, його вже затримали – Арестович

Служба безпеки України викрила російського агента, який працював у Генеральному штабі ЗСУ.

Про це ввечері 1 травня заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Особу затриманого наразі не розголошують: відомо, що СБУ затримала одразу декілька шпигунів РФ, однак лише він один працював у Генштабі ЗСУ.

– СБУ “бере” російських шпигунів. Один із цих шпигунів – співробітник ГУ Генштабу ЗСУ. У них було завдання збити пасажирський літак на території Росії або Білорусі, звинуватити в цьому українську сторону, – уточнив Арестович.

Радник керівника ОП також додав, що агенти РФ планували зробити це за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) українського виробництва.