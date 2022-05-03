Росія обстріляла Глухів із мінометів – голова Сумської ОВА

На кордоні Сумської області російські військові вкотре вдалися до провокацій, обстрілявши Глухівську громаду з мінометів.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ворог відкрив вогонь по Глухову 3 травня близько 12.00.

Інші подробиці обстрілу голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Росія постійно обстрілює Сумську область зі своєї території. Зокрема, вранці 29 квітня українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених з боку російського села Городище.

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Ворог стріляв по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області.

Під час іншого обстрілу міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Фото: Дмитро Живицький