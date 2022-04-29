Вранці 29 квітня окупанти з території Росії обстріляли Сумщину. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. Ворог гатив по роздоріжжі між трьома селами Шосткинського району Сумської області.

Під час іншого обстрілу окупантів міни рвалися на околиці одного з цих сіл. Захисники України внаслідок ворожих обстрілів не постраждали.

Упродовж 27 квітня Російська Федерація двічі обстріляла територію Сумської області. Тоді близько пів сотні мін росіяни випустили по селу Бачівськ Сумської області.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 65 днів. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що українські захисники ведуть активну маневрову оборону, на окремих територіях завдають контрударів ворогу.

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Тим часом окупанти продовжують наступ на східному фронті, адже хочуть встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Фото: Держприкордонслужба