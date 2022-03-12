Кабінет міністрів дозволив продавати імпортні продукти та корми без маркування українською мовою.

Про це йдеться у постанові №234 від 9 березня.

— Ми робимо все, щоб постачання імпортованих харчових продуктів і кормів в умовах воєнного стану були стабільними. Від цього залежить насамперед баланс харчових продуктів, виробництво м’ясомолочної продукції та продовольча безпека держави. Ліквідували бюрократичні перепони, які в умовах війни гальмують ввіз імпортних продуктів, – заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Згідно з цією постановою оператори ринку харчових продуктів та ринку кормів можуть здійснювати реалізацію харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена іноземною мовою.

Це ж стосується і харчових продуктів та кормів, які ввозяться на митну територію України як гуманітарна допомога.

Зазначається, що у разі закриття потужностей внаслідок воєнних (бойових) дій оператори ринку можуть використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів і кормів за призначенням на інших потужностях, які виробляють аналогічні харчові продукти та корми.