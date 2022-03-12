Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Уряд дозволив у воєнний час продавати імпортні продукти без маркування державною мовою

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
молоко у пляшці

Кабінет міністрів дозволив продавати імпортні продукти та корми без маркування українською мовою.

Про це йдеться у постанові №234 від 9 березня.

— Ми робимо все, щоб постачання імпортованих харчових продуктів і кормів в умовах воєнного стану були стабільними. Від цього залежить насамперед баланс харчових продуктів, виробництво м’ясомолочної продукції та продовольча безпека держави.

Ліквідували бюрократичні перепони, які в умовах війни гальмують ввіз імпортних продуктів, – заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Згідно з цією постановою оператори ринку харчових продуктів та ринку кормів можуть здійснювати реалізацію харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена іноземною мовою.

Це ж стосується і харчових продуктів та кормів, які ввозяться на митну територію України як гуманітарна допомога.

Зазначається, що у разі закриття потужностей внаслідок воєнних (бойових) дій оператори ринку можуть використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів і кормів за призначенням на інших потужностях, які виробляють аналогічні харчові продукти та корми.

Читайте
Кабмін дозволив військовим адміністраціям контролювати ціни на соціальні продукти та ліки

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка