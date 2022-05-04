Обстріл ракетами й запалювальними снарядами: яка ситуація в регіонах 4 травня

Минулої доби Росія атакувала ракетами одразу кілька регіонів України. У решті областей ситуація була відносно спокійною.

Дві ракети ворог випустив по Кіровоградській області. Один снаряд знешкодили сили протиповітярної оборони.

Інший влучив у залізничну тягову підстанцію. За даними військової адміністрації, жертв немає.

Зруйнували росіяни двома ракетними ударами і тягову підстанцію в Дніпропетровській області. Одна людина дістала поранення.

Атакувала електричні підстанції РФ і на Заході.

На Закарпатті ворожа ракета пошкодила розподільчий газогін електропідстанції залізничної станції. Минулося без жертв.

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Станом на раном 4 травня в регіоні тривають відновлювальні роботи.

Серйозних пошкоджень зазнали електричні підстанції у Львівській області. Поранення дістали двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів.

Ракетний обстріл спричинив також затримку в русі потягів.

На Півночі 3 травня тричі під обстрілом була Сумська область. Росіяни відкривали вогонь із своїх позицій з-за кордону.

Близько 07.00 уздовж кордону в Сумському районі діяв ворожий вертоліт.

Три ракети збили сили протиповітярної оборони в Одеській області. Однак уламки поцілили в інфраструктурні об’єкти Арцизької громади. Постраждалих станом на ранок 4 травня немає.

Обстріляли окупаційні війська 3 травня і один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.

Залишається складною ситуація в Херсонській області. Вибухи та обстріли там лунали упродовж ночі.

Крім того, на території регіону загарбники вдаються до мародерства.

На Сході під обстрілами перебували Дергачі, Золочів, Богодухів та Чугуїв Харківської області, а також околиці обласного центру.

Шістьох осіб поранили в Харкові, Золочеві та Первомайському. Одна людина загинула в Донецькій громаді Ізюмського району.

Двоє цивільних загинули та двоє поранені під час обстрілів Луганської області.

Чотири ракетно-бомбові удари загарбники завдали по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4.

Із артилерії окупанти обстрілювали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попаснянську та Гірську громади. Пошкоджень зазнали 45 будинків та інших об’єктів.

Увечері 3 травня та зранку 4 травня росіяни обстрілювали Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області.

Є загиблі й поранені, пошкоджена інфраструктура. Нині в обласній військовій адміністрації з’ясовують деталі.

Унаслідок обстрілу Мар’їнки запалювальними снарядами зайнявся приватний сектор. У районі Новомихайлівки обстріли тривали майже цілодобово.

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Фото: Генштаб ЗСУ