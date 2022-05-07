Евакуація з Азовсталі та звільнені міста на Харківщині: найголовніші події на 73-тю добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 73-тя доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти захопили та тримають позиції в Херсонській, частині Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Ворог не полишає своїх планів захопити територію України. Російські війська намагаються повністю оточити Сєвєродонецьк на Луганщині, тяжкі бої тривають і на Харківщині, яку ворог постійно обстрілює.

У Маріуполі ворог продовжує зосереджувати сили на блокуванні українських військових в районі Азовсталі. Незважаючи на це, з оточеного заводу вдалось евакуювати 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

У свою чергу, українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. За результатами наступу відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково та Перемога.

Минулої доби відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором. Додому повертаються 28 українських військовослужбовців та 13 мирних жителів.

Про найважливіші події дня – в текстовій трансляції на Фактах ICTV