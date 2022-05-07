Знищення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди на Харківщині є спланованою ідеологічною акцією російських загарбників.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що окупанти свідомо нанесли удар по музею в селі Сковородинівка, оскільки поблизу немає жодних стратегічних об’єктів.

– Сковородинівка знаходиться віддалено від інших селищ та об’єктів інфраструктури, тобто фактично навколо – тільки поля. В мене немає сумнівів, що били спеціально по Сковороді. Він сам колись казав: Не братайтеся з тими, хто зло ховає. В принципі це і є свідченням того, що це свідома ідеологічна акція. Вони ж Сковороду називали ледь не першим російським філософом, – наголосив Ткаченко.

Він нагадав, що неподалік музею знаходиться могила українського філософа. До того ж у грудні цього року Україна відзначатиме 300-річчя від дня народження Сковороди.

Міністр додав, що в ті дні, коли в Україні почалася повномасштабна війна, мало відбутися засідання комісії щодо заходів вшанування 300-річчя філософа. Зокрема, в музеї хотіли провести реставраційні роботи.

– А тепер доведеться будівлю XVIII сторіччя, в якій проводив останні роки Григорій Сковорода, відновлювати повністю, – зазначив Ткаченко.

Він запевнив, що злочин російських окупантів буде зафіксований за участі міжнародних фахівців. Україна відправить відповідні листи міжнародній спільноті, в ЮНЕСКО.

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– Тому що це фактично свідоме влучання в те, проти чого начебто воює Путін: проти української ідентичності, – заявив Ткаченко.

Що відомо про знищення музею Сковороди

Російські війська знищили Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в ніч на 7 травня під час обстрілу.

Музей знаходиться в селі Сковородинівка Харківської області.

Снаряд влучив під дах будівлі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Поранень зазнав 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, оскільки їх заздалегідь перемістили до безпечного місця.

Крім того, вціліли могила українського філософа, 700-річний дуб Сковороди та його особисті речі.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Олег Синєгубов