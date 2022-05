8 травня з візитом в Україні перебувала перша леді США Джилл Байден. Вона відвідала Ужгород.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, Джилл Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською.

Разом вони відвідали школу в Ужгороді, у якій перебувають переселенці з різних областей України, де тривають бойові дії. Крім Ужгорода, перша леді США планує відвідати такі словацькі міста, як Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

Фото зі Словаччини Джилл Байден оприлюднила у своєму Twitter, згадавши про українських матерів.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.

Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B

— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022