8 травня з візитом в Україні перебувала перша леді США Джилл Байден. Вона відвідала Ужгород.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, Джилл Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською.

Разом вони відвідали школу в Ужгороді, у якій перебувають переселенці з різних областей України, де тривають бойові дії. Крім Ужгорода, перша леді США планує відвідати такі словацькі міста, як Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

Фото зі Словаччини Джилл Байден оприлюднила у своєму Twitter, згадавши про українських матерів.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children. Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

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Віталій Глагола повідомив, що візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався. Його тримали в максимальній таємниці, тому він був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому.

Наразі Джилл Байден залишила територію України. Однак примітним є те, що її візит відбувся у День матері, який святкують 8 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що візит президента США Джо Байдена став би важливим сигналом для України.

На початку травня голова комітету Палати представників США із розвідки Адам Шифф повідомив, що, на його думку, візит президента США Джо Байдена до України є лише питанням часу.