8 мая с визитом в Украину находилась первая леди США Джилл Байден. Она посетила в Ужгород.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской.

Вместе они посетили школу в Ужгороде, в которой находятся переселенцы из разных областей Украины, где продолжаются боевые действия. Кроме Ужгорода, первая леди США планирует посетить такие словацкие города, как Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.

Фото из Словакии Джилл Байден обнародовала в своем Twitter, упомянув об украинских матерях.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.

Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B

— Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022