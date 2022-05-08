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Факты / Украина

Встретилась с переселенцами: первая леди США посетила Ужгород

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Встретилась с переселенцами: первая леди США посетила Ужгород

8 мая с визитом в Украину находилась первая леди США Джилл Байден. Она посетила в Ужгород.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской.

Вместе они посетили школу в Ужгороде, в которой находятся переселенцы из разных областей Украины, где продолжаются боевые действия. Кроме Ужгорода, первая леди США планирует посетить такие словацкие города, как Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.

Фото из Словакии Джилл Байден обнародовала в своем Twitter, упомянув об украинских матерях.

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Виталий Глагола сообщил, что визит Джилл Байден в Ужгород не анонсировался. Его держали в максимальном секрете, поэтому он был закрытым для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

Сейчас Джилл Байден покинула территорию Украины. Однако примечательно, что ее визит состоялся в День матери, который празднуют 8 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что визит президента США Джо Байдена стал бы важным сигналом для Украины.

В начале мая глава комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф сообщил, что, по его мнению, визит президента США Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени.

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Фото: Depositphotos

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