Місто мучеників – саме так Маріуполь назвав Папа Римський. Від початку повномасштабної війни Росії проти України воно залишається найгарячішою точкою.

Російські окупанти заблокували Маріуполь ще на початку березня. За цей час вони майже зрівняли його із землею, знищивши близько 95-98% усіх будівель.

За час блокади міста від рук російських окупантів загинули понад 20 тис. жителів. Це вдвічі більше, ніж за два роки окупації під час Другої світової війни. Ще понад 40 тис. людей примусово вивезли до Росії або до так званої ДНР.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, сьогодні окупанти перетворюють Маріуполь на справжнє гетто. Над людьми знущаються, вони повністю безправні. Місцеві жителі проходять через табори фільтрації, їх зганяють у нові мікрорайони, де ще можна жити.

Місто живе без води та їжі, у ньому з’явилося безліч братських могил з мирними жителями. Тому люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих з-під завалів, з вулиць.

Протягом тривалого часу найгарячішою точкою в Маріуполі є металургійний комбінат Азовсталь. Від початку блокади на його території перебували не лише українські військові, а й сотні цивільних жителів, які переховувалися від постійних російських обстрілів у бомбосховищах заводу.

Зараз дивляться

7 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Азовсталі вдалося евакуювати усіх цивільних жінок, дітей та людей похилого віку. Однак там досі залишаються наші військові, зокрема й поранені, яких необхідно евакуювати.

Але 8 травня офіцер управління розвідки полку Азов Ілля Самойленко під час пресконференції заявив, що на заводі Азовсталь все ще можуть залишатися мирні жителі. За його словами, ця інформація ще уточнюється.

Хронологію подій у Маріуполі та на Азовсталі – читайте у матеріалі.

1 березня 2022 року – блокада Маріуполя

Російські війська оточили місто. Відтоді сотні тисяч людей опинилися під регулярними обстрілами без доступу до води, тепла та їжі, без мобільного зв’язку та можливості безпечно виїхати.

Люди залишились без опалення, коли в Маріуполі була мінусова температура.

9 березня 2022 року – російські війська розбомбили лікарню та пологовий в Маріуполі

Росіяни повністю знищили пологовий будинок №3 та частково лікарню (дитяче відділення і терапію). Під час ворожого авіанальоту на лікарню скинули кілька бомб.

На кадрах, які миттєво облетіли весь світ, видно, що будівля зазнала дуже сильних руйнувань. З будинку виносили людей на ношах та виводили вагітних жінок.

Внаслідок авіаудару 17 людей постраждали, а 3 – загинули (серед них маленька дівчинка).

16 березня 2022 року – окупанти скинули бомбу на Драмтеатр

У його приміщенні та бомбосховищі переховувалось багато місцевих мешканців з маленькими дітьми. Театр був прихистком, в якому люди рятувались від обстрілів.

За офіційною інформацією, під час бомбардування російськими окупантами Драматичного театру в Маріуполі загинули щонайменше 300 людей.

Однак розслідування Associated Press виявило докази того, що удар був насправді набагато смертоноснішим, внаслідок якого загинуло близько 600 людей.

Середина квітня 2022 року – частина українських морпіхів змогла з’єднатися з силами Азову на Азовсталі

Після цієї операції наших військових Росія зосередила усі свої сили на знищення останнього пункту опору українських захисників у Маріуполі – заводі Азовсталь.

Щодня на завод скидають надважкі бомби, бомби вільного падіння. Для штурму також використовують різну артилерію. Але навіть попри такі нелюдські умови, наші захисники намагаються підтримувати бойовий дух.

У повній темряві у бомбосховищі вони виконують гімн українського війська Зродились ми великої години, сподіваючись, що світло таки переможе цю темряву.

27 квітня 2022 року – захисники Маріуполя просять провести екстракцію

Командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС Сергій Волинський (Волина) попросив врятувати маріупольський гарнізон та провести екстракцію (extraction) за прикладом операції у Дюнкерку у 1940 році.

Він наголосив, що на території Азовсталі є сотні поранених військових різного ступеня тяжкості. Їм дуже потрібна медична допомога. А на заводі немає ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би їм допомогти.

Поранені щодня помирають у нестерпних муках, оскільки медикаменти, засоби знезараження, знеболювання давно закінчилися.

*Процедура extraction передбачає вивезення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону (на територію третьої держави або на територію, підконтрольну Україні).

Вона застосовується, коли є загроза втрати контролю над містом, що може призвести до знищення особового складу.

Початок травня 2022 року – з Азовсталі почали вивозити цивільних

1 травня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за два перші дні евакуювали понад 100 жінок, дітей та людей похилого віку з території Азовсталі.

4 травня 2022 року – штурм Азовсталі

Голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія повідомив, що другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська прорвалися на територію Азовсталі.

У той самий день Азов підтвердив, що на території заводу ситуація є вкрай складною, тривають важкі бої, але українські військові продовжують тримати оборону.

6 травня 2022 року – окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль

Під час режиму припинення вогню на Азовсталі росіяни із застосуванням ПТРК підбили автомобіль. Це авто їхало, аби евакуювали з території заводу цивільних.

Тоді троє українських захисників загинули, а ще шестеро наших воїнів дістали поранення.

В той самий день голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з Маріуполя та Азовсталі вдалося вивезти майже 500 цивільних.

7 травня 2022 року – з Азовсталі вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку

За словами Ірини Верещук, всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуювали. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено.

Наразі на заводі Азовсталь залишаються українські захисники. Вони продовжують тримати оборону, але закликають світ врятувати їх.

Місто мучеників: хронологія боїв у Маріуполі та на Азовсталі / 4 фотографии

Фото: Nik Mark

7 травня командир 36 бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський вкотре наголосив, що час спливає, тому захисників Маріуполя потрібно терміново евакуювати.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує другий етап евакуації медиків та поранених з Маріуполя після вдалого завершення першої частини гуманітарної операції.

За його словами, влада працює над визволенням з металургійного комбінату у Маріуполі військовослужбовців, але це надзвичайно складно.

Водночас у Генштабі ЗСУ вранці 8 травня повідомили, що росіяни звозять техніку до Маріуполя. За інформацією наших військових, Росія прагне забезпечити потреби угруповання своїх військ, що зосереджені на Маріупольському напрямку.

Тому армія РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу Азовсталь. Штурмові дії загарбники здійснюють за підтримки артилерії та танків.

Фото: Depositphotos, Nik Mark