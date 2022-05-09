Цього тижня на українців чекає майже літня погода. Але також очікуються дощі з грозами в окремих областях.

У вівторок, 10 травня, в більшості областей нашої країни синоптики прогнозують теплу погоду. У західних регіонах стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14-17°, а вночі опустяться до +4-7°.

Дещо прохолодніше буде у східних областях. Тут вдень повітря прогріється до +13-15°. На решті території стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +16°.

У середу, 11 травня, в Україну прийде майже літнє тепло. Найтепліше буде у західних областях. Повітря вдень прогріється до +21-24°.

На решті території України стовпчики термометрів показуватимуть вдень в середньому від +17° до +20°.

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У четвер, 12 травня, у низці областей України очікуються опади. Так, у західних регіонах синоптики прогнозують дощі і грози. Хоча температура повітря вдень становитиме +23-27°.

Також дощі на 12 травня прогнозують у Києві, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Кропивницькій областях.

Температура повітря по Україні вдень коливатиметься від +21° до +26°.

У п’ятницю, 13 травня, опади все ще прогнозують у деяких західних областях, зокрема у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, та Івано-Франківській. Також дощі з грозами прогнозують у Миколаївській та Одеській областях.

Загалом по території України стовпчики термометрів показуватимуть вдень в середньому від +21° до +24°.