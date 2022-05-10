Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Росія виводить свої підрозділи з Харківщини через значні втрати – Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Росія виводить свої підрозділи з Харківщини через значні втрати – Генштаб

Російські війська продовжують нести втрати на території України. Через значні втрати РФ виводить свої підрозділи з Харківської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що значна частина особового складу військової служби за контрактом, яка залишилась, написала рапорти на звільнення.

Нагадуємо, що сьогодні на Харківщині було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка