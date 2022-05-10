Росія виводить свої підрозділи з Харківщини через значні втрати – Генштаб

Російські війська продовжують нести втрати на території України. Через значні втрати РФ виводить свої підрозділи з Харківської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що значна частина особового складу військової служби за контрактом, яка залишилась, написала рапорти на звільнення.

Нагадуємо, що сьогодні на Харківщині було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

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