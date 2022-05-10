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Факти / Світ / Росія

У кишенях – награбоване золото: журналісти показали вагон з трупами окупантів на Київщині

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
У кишенях – награбоване золото: журналісти показали вагон з трупами окупантів на Київщині

На території звільненої від окупантів Київської області залишаються тіла російських військових, яких Кремль відмовився забирати.

Вражаючі кадри з вагона-рефрижиратора, наповненого мішками з тілами “асвабадітєлєй”, показали журналісти телеканалу Al Jazeera.

– Українці краще ставляться до загиблих росіян, аніж вони ставляться до українського мирного населення, – йдеться у повідомленні.

Серед особистих речей та в кишенях загиблих росіян було знайдено награбоване в українців золото та дорогоцінності.

Як з’ясували іноземні журналісти, офіційно Росія не погодилася забирати тіла своїх військовослужбовців.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, станом на вівторок, 10 травня, ЗСУ ліквідували близько 26 тис. окупантів. За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити ще 350 російських загарбників.

Зараз дивляться

Оновлені втрати РФ назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, Росія у війні проти України втратила понад 1,1 тис. танків та понад 2,8 тис. бойових броньованих машин.

Детальніше про втрати Росії в Україні станом на 10 травня читайте у нашому матеріалі.

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