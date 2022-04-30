Укрзалізниця поновила роботу своїх онлайн-сервісів та продаж електронних квитків.

Про це йдеться у заяві компанії.

– Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв’язку! Квитки можна купувати через сайт та чат-бот, – заявили в Укрзалізниці.

О 13.40 30 квітня у компанії зазначили, що через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці.

Крім того, не працювали сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії.

– Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії, – зазначили в Укрзалізниці.