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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця поновила продаж електронних квитків

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Укрзалізниця поновила продаж електронних квитків

Укрзалізниця поновила роботу своїх онлайн-сервісів та продаж електронних квитків.

Про це йдеться у заяві компанії.

– Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв’язку! Квитки можна купувати через сайт та чат-бот, – заявили в Укрзалізниці.

О 13.40 30 квітня у компанії зазначили, що через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці.

Крім того, не працювали сервіси онлайн-підтримки та гарячої лінії.

– Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії, – зазначили в Укрзалізниці.

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Фото: Depositphotos

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