РФ перекинула до Ізюма дві БТГ – Генштаб ЗСУ

РФ перекинула з Бєлгородської області до Ізюма дві батальйонні тактичні групи.

Нарощує угруповання військ на Слобожанському напрямку Росія силами 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.

Тим часом у районах населених пунктів Бєлгородської області РФ, за даними Генерального штабу Збройних сил України, розгорнуті два ракетних дивізіони оперативного тактичного комплексу Іскандер-М.

Також, щоб доукомплектувати технікою підрозділи, що зазнали втрат під час бойових дій, РФ знімає зі зберігання ту техніку, що є на складах та базах військових округів.

Транспортують її до України росіяни зазвичай залізничним транспортом, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Про те, що Росія перекидає та зосереджує додаткові підрозділи в Бєлгородській області, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли ще 24 квітня.

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Тоді ж була оприлюднена інформація про те, що РФ розгорнула за 60 км від державного кордону України пускові установки оперативно-тактичного комплексу Іскандер-М.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ