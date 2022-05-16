Оборона Донбасу і ракетні удари по Львівщині: що відбувається на 82-й день війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 82-а доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія не полишає планів щодо захоплення українських територій та намагається прорватися крізь лінію оборони ЗСУ.

Окупанти влаштували ракетний обстріл Львівської області. За офіційними даними, чотири ракети РФ влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об’єкт повністю зруйнований.

Найбільш запеклі бої точаться на Донбасі. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Україна контролює лише 10% території області.

Ситуація на Азовсталі у Маріуполі залишається складною: лідери держав та авторитетні міжнародні організації разом з офіційним Києвом докладають зусиль до порятунку українських захисників. Водночас процес звільнення та евакуації поранених бійців гальмує особисто Путін.

Найважливіші події 82-го дня – у трансляції Фактів ICTV.