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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 81 день війни
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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |
Оборона Донбасу і ракетні удари по Львівщині: що відбувається на 82-й день війни (онлайн)

Оборона Донбасу і ракетні удари по Львівщині: що відбувається на 82-й день війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 82-а доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія не полишає планів щодо захоплення українських територій та намагається прорватися крізь лінію оборони ЗСУ.

Окупанти влаштували ракетний обстріл Львівської області. За офіційними даними, чотири ракети РФ влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об’єкт повністю зруйнований.

Найбільш запеклі бої точаться на Донбасі. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Україна контролює лише 10% території області.

Ситуація на Азовсталі у Маріуполі залишається складною: лідери держав та авторитетні міжнародні організації разом з офіційним Києвом докладають зусиль до порятунку українських захисників. Водночас процес звільнення та евакуації поранених бійців гальмує особисто Путін.

Найважливіші події 82-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

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Пряма трансляція
00:31 - 16 травня

Окупаційні сили Російської Федерації намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку.

Про це в ефірі з правозахисником Марком Фейгін розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

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00:26 - 16 травня

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

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00:06 - 16 травня

227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони вийшли на державний кордон з країною-окупантом.

Військові на відео показали рубежі українського кордону та відзвітували, що витіснили ворога за межі нашої країни.

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