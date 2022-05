Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що для ходу війни дуже важливим є не лише Ізюмський напрямок, а увесь Харківський.

Про це Грабський сказав в ефірі національного телемарафону.

Наразі Збройні сили України відтісняють ворога до нашого державного кордону. Противник не має зараз необхідної сили, щоб зупинити контрнаступ українських воїнів.

За словами Грабського, у Вовчанську є залізнична станція, через яку армія РФ отримує підкріплення та забезпечення.

– Якщо ми говоримо про Харківський напрямок взагалі, про Ізюмський зокрема, то ми говоримо про таке обережне відтіснення противника і створення реальної загрози усьому ізюмському угрупованню ворога. Адже там сконцентровано колосальні сили та засоби противника, – наголосив військовий експерт.

На його думку, обережне просування ЗСУ на Ізюмському напрямку допоможе розв’язати проблему регіону Донбасу.

Сергій Грабський вважає, що військової доцільності наступу на Сєвєродонецьк для окупантів немає. Таке рішення має лише політичний мотив.

– Вони (окупанти, – Ред.) можуть заявити, що Сєвєродонецьк та Лисичанськ – це “звільнені” території “ЛНР”. Це можна буде подати як “перемогу”. Мотивувати народ, що “спецоперація” продовжується і вони просуваються вперед, – сказав Сергій Грабський.

Щодо Херсонського напрямку, то, за словами експерта, якщо дати можливість противнику там окопатися, то їх складно буде потім звідти вигнати. У ворога буде більше можливостей закріпитися, підготуватися і в інженерному, і в вогневому плані для протистояння нашим військам.

Сергій Грабський наголосив, що наші збройні сили навчилися дуже добре вести вогонь, тому на Херсонському напрямку у ворога дуже багато шансів залишитися без боєприпасів, харчування, і він змушений буде відступати.

Військові аналітики Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War) вважають, що російські військові, найімовірніше, віддадуть перевагу перемозі у битві за Сєвєродонецьк, а не виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Фото: Генштаб ЗСУ