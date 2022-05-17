Евакуація бійців з Азовсталі та вибухи у Львові: що відбувається на 83-й день війни (онлайн)
Україна підтвердила інформацію про евакуацію 53 важко поранених захисників Азовсталі у Маріуполі для надання медичної допомоги. Ще 211 українських бійців через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Росія продовжує завдавати ракетні удари по українських містах (зокрема, Львову та Одеській області). Російська армія щоденно обстрілює Сєвєродонецьк – за останній день відомо щонайменше про 10 загиблих мирних жителів.
В Європейському Союзі тривають дискусії щодо затвердження шостого пакету санкцій проти Росії, до якого має увійти ембарго на російську нафту.
Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.
– Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Спокійної ночі, – зазначив глава Львівської ОВА.
Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу Азовсталь захисників України. Генштаб ЗСУ повідомляє, що гарнізон Маріуполь виконав поставлене бойове завдання. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі, зберегти життя особового складу.
– Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення Азов, 12 бригада Національної гвардії України, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.
Утримуючи позиції на Азовсталі, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 тис. особового складу) на інші напрямки. Українські бійці завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей, створити умови для оточення угруповання ООС.
Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких українські захисники дають гідну відсіч агресору. Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.
– Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя. Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу, – наголосили у Генштабі ЗСУ.
Російські війська запровадили процедуру “фільтрації” у кожному тимчасово окупованому українському місті. За даними партнерських правозахисних організацій, її пройшли вже понад 37 тис. громадян. Зараз цю процедуру також проходять люди, які були примусово депортовані до РФ, розповіла уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова.
– Для “особливо небезпечних” в ідеологічному розумінні та “неблагонадійних” українців “фільтрація” стає постійною – люди змушені її проходити кожні три дні. Громадян України допитують, ретельно оглядають, утримують у нелюдських умовах, принижують і катують, – розповіла омбудсмен.
Це не просто дискримінація українців за ознакою національності – це один з елементів тотального геноциду нашої нації, переконана уповноважена Верховної Ради.
За минулу добу знешкоджено п’ять повітряних цілей російської армії. Повітряні сили України збили ворожий штурмовик Су-25, три безпілотні літальні апарати Орлан-10 та крилату ракету.
У Львові чути потужні вибухи. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ворожих ракет по місту немає.
– Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – закликав міський глава Львова.
Офіційне підтвердження про евакуацію захисників Маріуполя з Азовсталі, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя.
– 16 травня з Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для їхнього подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну, – повідомила Маляр.
Завдяки оборонцям Маріуполя Україна отримала критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.