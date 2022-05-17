Евакуація бійців з Азовсталі та вибухи у Львові: що відбувається на 83-й день війни (онлайн)

Україна підтвердила інформацію про евакуацію 53 важко поранених захисників Азовсталі у Маріуполі для надання медичної допомоги. Ще 211 українських бійців через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Росія продовжує завдавати ракетні удари по українських містах (зокрема, Львову та Одеській області). Російська армія щоденно обстрілює Сєвєродонецьк – за останній день відомо щонайменше про 10 загиблих мирних жителів.

В Європейському Союзі тривають дискусії щодо затвердження шостого пакету санкцій проти Росії, до якого має увійти ембарго на російську нафту.