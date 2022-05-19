Травень, 18 в 21:31

Офіційні особи США, швидше за все, скасують виняток із західних санкцій, який дозволив Росії продовжувати виплати за своїм боргом та уникнути дефолту. Про це у середу, 18 травня, повідомила міністр фінансів США Джанет Єллен.

За даними CNN, Єллен, виступаючи на пресконференції в Німеччині, заявила, що “досить ймовірно” очікувати, що термін дії ліцензії закінчиться 25 травня.

– Остаточного рішення щодо цього ще не було. Але я думаю, що це навряд чи продовжиться, – зауважила Єллен.

Такий крок фактично позбавить Росію можливості платити власникам облігацій США, що підвищить ризик дефолту. Росія не оголошувала дефолту за своїм зовнішнім боргом з часів більшовицької революції понад сто років тому.

Зараз дивляться

Санкції США, запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, забороняють операції з Центральним банком Росії, Міністерством фінансів та Фондом національного добробуту. Проте Міністерство фінансів видало ліцензію, яка дає змогу проводити операції, пов’язані з виплатою боргу.

– Коли ми вперше ввели санкції проти Росії, ми зробили виняток, який би давав певний період часу для впорядкованого переходу і для того, щоб інвестори могли продавати цінні папери, – сказала Єллен. – І очікувалося, що це буде обмежено за часом.

Єллен дала зрозуміти, що її не турбують можливі побічні ефекти, спричинені припиненням дії ліцензії.