Літак, безпілотники й танки: яких втрат зазнала армія РФ в Україні 18 травня

Травень, 19 в 9:04

Упродовж минулої доби українські військові знищили орієнтовно дві сотні окупантів.

Загалом із початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 28,5 тис. російських військових.

18 травня армія РФ втратила 20 бойових броньованих машин та стільки ж автомобільної техніки та автоцистерн.

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Недорахувались росіяни також трьох танків, дев’яти одиниць артилерійських систем, двох одиниць засобів протиповітряної оборони.

У небі над Україною напередодні ЗСУ збили один літак, 14 безпілотників та одну крилату ракету.

Загальні втрати РФ на 19 травня

особового складу– близько 28,5 тис. (+200),

танків ‒ 1 254 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20),

артилерійських систем – 595 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 199,

засобів протиповітряної оборони – 93 (+2),

літаків – 203 (+1),

гелікоптерів – 167,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),

крилатих ракет – 103 (+1),

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20),

спеціальної техніки – 43.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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